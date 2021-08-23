Глава «Нафтогаза» заявил о продлении контракта с «Газпромом» в качестве гарантии от войны с Россией

«Нафтогаз» Украины готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России. Глава украинской компании Юрий Ветренко объяснил такое решение стремлением не допустить войны между странами.

«Мы рассматриваем вопрос транзита через Украину и сохранение физических активов транзита как один из предохранителей этого», — сказал Витренко РИА «Новости».

Если начнется военный конфликт, предположил глава «Нафтогаза», Европа может также прибегнуть к активным действиям, так как война приведет к временному прекращению транзита российского газа.

Витренко объяснил, что Украина рассчитывает бронирования со стороны европейских стран мощности для транзита газа через ее газопровод после 2024 года.

Ранее премьер-министр Украина Денис Шмыгаль заявил, страна рассчитывает, что Евросоюз примет меры против запуска «Северного потока — 2». Они готовы начать реализовывать двусторонние проекты с Германией и воплощать энергетическое партнерство. Он подчеркнул, что запуск «Северного потока — 2» представляет прямую угрозу геополитическому положению стран Европы.