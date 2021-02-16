ООН призвала страны избавиться от «вакцинного национализма»

Странам мира необходимо помнить о «вакцинной солидарности» и отказаться от «вакцинного национализма» путем поддержки вакцинации не только своих народов, но и населения бедных государств. С таким заявлением выступил официальный представитель генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик.

По его словам, Гутерреш на завтрашнем заседании СБ ООН призовет государства к увеличению солидарности. Это заседание будет посвящено борьбе с коронавирусом и вакцинации, уточнило РИА «Новости».

«Одна большая просьба — по-настоящему обеспечить „вакцинную солидарность“, по-настоящему покончить с „вакцинным национализмом“», — заявил Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, какова глобальная просьба Гутерреша к лидерам.

По словам официального представителя, каждое правительство заботится о своем народе, что является его основной обязанностью. Он также выразил надежду на то, что международное сотрудничество и финансирование позволит удовлетворить все потребности людей.

«Это в интересах каждого, из развитой ли вы страны, развивающейся или страны со средним уровнем дохода, чтобы все были вакцинированы», — заключил Дюжаррик.

Американская вакцина от коронавируса Pfizer производится во флаконах по шесть доз. Последнюю порцию можно достать из банки только особым шприцем, которых в Японии не так много. Из-за этого несколько миллионов доз могут пойти в утиль. Япония изо всех сил пытается получить специальные шприцы, чтобы не лишиться вакцин. А в Индии американская вакцина не прошла проверку регулятором.