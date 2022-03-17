От Украины потребовали предоставить данные о биолабораториях

Российская сторона требует от Украины и США предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на украинской территории и урегулировать этот вопрос. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Не надо ничего заявлять у микрофона или оправдываться. Документы дайте», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

Она отметила, что лишенная доказательств реакция лишь подтверждает обоснованность российских претензий.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине действовала сеть из десятков лабораторий, в которых под руководством США осуществлялись военно-биологические программы.

По его словам, в лабораториях проводились различные эксперименты с вирусами, в частности, африканской чумы, сибирской язвы, холеры и коронавируса. Российский лидер отметил, что следы этих программ сейчас усилено пытаются замести.