facebook_pixel
    17 марта 2022, 12:55

    От Украины потребовали предоставить данные о биолабораториях

    МИД РФ потребовал от Киева предоставить данные о деятельности биолабораторий

    Дарья Смирнова

    Российская сторона требует от Украины и США предоставить данные о военно-биологической активности в лабораториях на украинской территории и урегулировать этот вопрос. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    От Украины потребовали предоставить данные о биолабораториях

    «Не надо ничего заявлять у микрофона или оправдываться. Документы дайте», — приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Она отметила, что лишенная доказательств реакция лишь подтверждает обоснованность российских претензий.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что на Украине действовала сеть из десятков лабораторий, в которых под руководством США осуществлялись военно-биологические программы.

    По его словам, в лабораториях проводились различные эксперименты с вирусами, в частности, африканской чумы, сибирской язвы, холеры и коронавируса. Российский лидер отметил, что следы этих программ сейчас усилено пытаются замести.