Великобритания предостерегла Россию от «трагической ошибки»

Власти России совершат серьезнейшую ошибку, если прибегнут к силовым методам в отношении Украины. Такое заявление сделал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время общения с парламентариями страны.

Его слова процитировал «Интерфакс». Джонсона спросили, какую военную помощь Британия может оказать Украине и Польше, чтобы продемонстрировать России серьезность своих намерений.

«Я думаю, это будет трагическая, трагическая ошибка для Кремля полагать, что можно что-либо получить за счет военно-политического авантюризма», — ответил он.

При этом Джонсон подчеркнул, что речь идет о двух разных вещах. Он напомнил, что Польша состоит в НАТО и имеет соответствующие гарантии безопасности, а Украина — нет. При этом сейчас не существует даже плана действий по вступлению страны в альянс.

«Что нам нужно сделать — убедиться, чтобы все понимали цену неверных оценок (ситуации — прим. ред.) на границах», — отметил Джонсон.

Ранее премьер-министр Британии предположил, что Европе придется сделать выбор между поддержкой Украины и российскими углеводородами, отметила «Газета.ru».