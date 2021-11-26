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    26 ноября 2021, 03:10

    Корейцы задумались от отказе от собачьего мяса

    Дарья Бунякова

    Жители Южной Кореи решили рассмотреть вопрос от отказе от мяса собак. Для этого власти сформируют специальный консультативный орган.

    «Мы сформируем совместный частно-правительственный консультативный орган во главе с гражданскими лицами и достигнем общественного согласия», — заявил премьер-министр страны Ким Бу Гем. Цитату привело южнокорейское агентство «Енхап».

    Политик подчеркнул, что споры по поводу употребления собачьего мяса не новы и продолжаются более 30 лет с Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Теперь поставить точку в этом вопросе предстоит 20 экспертам, активистам и правительственным чиновникам.

    «С резким ростом количества домашних хозяйств с домашними животными и растущим интересом общественности к правам животных мы становимся свидетелями увеличения числа призывов не рассматривать потребление собачьего мяса как часть прежней культуры питания», — отметил Ким Бу Гем.

    Консультативный орган начнет работать в Южной Корее в декабре. Всестороннее обсуждение планируют провести до апреля 2022 года.