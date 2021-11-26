Корейцы задумались от отказе от собачьего мяса

Жители Южной Кореи решили рассмотреть вопрос от отказе от мяса собак. Для этого власти сформируют специальный консультативный орган.

«Мы сформируем совместный частно-правительственный консультативный орган во главе с гражданскими лицами и достигнем общественного согласия», — заявил премьер-министр страны Ким Бу Гем. Цитату привело южнокорейское агентство «Енхап».

Политик подчеркнул, что споры по поводу употребления собачьего мяса не новы и продолжаются более 30 лет с Олимпийских игр 1988 года в Сеуле. Теперь поставить точку в этом вопросе предстоит 20 экспертам, активистам и правительственным чиновникам.

«С резким ростом количества домашних хозяйств с домашними животными и растущим интересом общественности к правам животных мы становимся свидетелями увеличения числа призывов не рассматривать потребление собачьего мяса как часть прежней культуры питания», — отметил Ким Бу Гем.

Консультативный орган начнет работать в Южной Корее в декабре. Всестороннее обсуждение планируют провести до апреля 2022 года.