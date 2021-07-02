Американские конгрессмены одобрили поправку об отказе от санкций против СП-2

В США могут запретить президенту страны Джо Байдену отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2». Необходимую для этого поправку принял Комитет по ассигнованиям палаты представителей американского Конгресса.

С предложением поправки выступила член Конгресса от Огайо, демократ Марси Капур. Ее приняли большинством голосов, сообщило РИА «Новости». Шансы на утверждение поправки полным составом обеих палат пока не называются.

Администрация Байдена ввела санкции против достраивающих «Северный поток — 2» судов. В отношении немецкой компании Nord Stream 2 AG применять меры не стали, сославшись на нежелание ссориться с союзниками.

Новые ограничения против газопровода в Вашингтоне в целом признали бессмысленными, так как СП-2 практически достроили.

Против строительства «Северного потока — 2» выступают Украина и США. Первая страна боится лишиться доходов от транзита российского газа, вторая продвигает свой сжиженный природный газ в Евросоюз.

В России СП-2 неоднократно характеризовали коммерческим проектом, который нельзя политизировать.