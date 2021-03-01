Трамп предсказал зависимость США от российской нефти

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что при правлении его преемника Джозефа Байдена США будут зависеть от импортной нефти. Экс-глава государство подчеркнул, что Соединенные Штаты уже лишились статуса в энергетике.

На ежегодном съезде консерваторов (CPAC), Трамп назвал решение Вашингтона вернуться в Парижское соглашение по климату выгодным только странам «с более низкими стандартами», таким как Россия, Индия и Китай. При этом документ затрудняет выбросы для США.

По мнению Трампа, он добился «энергетического доминирования» и сделал США «энергетической сверхдержавой», обогнав Россию и Саудовскую Аравию.

«При радикальных демократах цена бензина уже поднялась на треть. Мы теперь будем зависеть от России и Ближнего Востока в поставках нефти», — цитирует Трампа РИА «Новости».

На этом же съезде экс-президент намекнул, что может принять участие в выборах 2024 года, и назвал месяц правления Джозефа Байдена худшим за всю современную историю страны.