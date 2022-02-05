Welt: Украина попробует отключиться от российской энергосети
Украина попробует отключиться от российской энергосети на 72 часа. Такой тест запланировал на февраль.
Об этом сообщила НСН со ссылкой на газету Welt. Пробные отключения состоятся с 24 по 26 февраля, а также летом 2022 года. Власти страны хотят договориться о подключении к западноевропейской энергосистеме в 2023 году.
Советник государственного секретаря США по энергетической безопасности Амос Хохштейн назвал это полезным опытом.
«Таким образом, Украина решительно заявляет о своем желании быть связанной с ЕС», — заявил Хохштейн.
Ранее Канада отправила Украине нелетальное вооружение. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны.
«Данное пожертвование поможет силам безопасности Украины в дальнейшем защититься от угроз со стороны России», — уточнили в ведомстве.
Самолет вылетел на Украину в ночь на 4 февраля. В Минобороне отметили, что Канада выступает за суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины. В страну отправили индивидуальной защиты, технику для ведения разведки и средства для ведения наблюдения.