Шольц заявил о подготовке Германии к отключению от российского газа

Германия начала готовиться к ограничениям поставок энергоносителей из России еще до начала специальной операции. С таким заявлением в Токио по итогам переговоров с премьер-министром Японии Фумио Кисидой выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

Он подчеркнул, что любой сбой оказывает серьезное влияние на экономику, поэтому эмбарго на поставки энергоносителей из России не включали в прошлые санкционные пакеты.

«Что бы ни решило российское правительство по этому поводу, мы можем только догадываться. К этому надо готовиться, и мы начали это еще до начала ситуации на Украине», — привело слова главы правительства Германии агентство Bloomberg.

По данным издания, Германия за год сократила закупки российского газа с 55% от общего импорта энергоносителя до 35%. Власти страны неоднократно указывали, что введение полного эмбарго приведет к рецессии крупнейшей экономики Европы.

Опасения Берлина о прекращении поставок усилились после того, как Россия прекратила поставки газа в Болгарию и Польшу после отказа этих стран перейти на расчеты в рублях. Правительство Германии заявило, что продолжит оплачивать поставки газа в валюте, оставив конвертацию на усмотрение Газпромбанка.

Компания «Газпром» объявила, что останавливает прокачку газа в Польшу и Болгарию после просрочки платежей и отказа перейти на новую систему расчета в рублях. Срок оплаты истек в минувший вторник, 26 апреля. В компании подчеркнули, что готовы возобновить поставки после оплаты.

В четверг официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов заявил, что Польша продолжает закупать российский газ через Германию. Он пояснил, что поставки идут обратным реверсом через газопровод «Ямал — Европа». Представитель компании уточнил, что речь идет о 30 миллионах кубометров. Ранее такой же объем страна получала по прямому контракту с «Газпромом».