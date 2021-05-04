Америку призвали «держаться подальше» от российских войск

США призвали избегать столкновения с российскими войсками в Восточной Европе и Сирии. Такое предупреждение Америке сделал автор местного издания The National Interest Бонни Кристиан.

Он уверен, что президент США Джо Байден должен направить усилия на минимизирование вооруженного конфликта с Россией. Для этого Америка должна сделать два шага: вывести войска из Сирии и вернуться в Договор по открытому небу.

«Хотя американские и российские силы официально не воюют в этой стране, <…> их близость друг к другу создает такой неоправданный риск», — отметил он.

Кристиан также добавил, что Америке следует «держаться подальше» от российской армии, которая находится в Восточной Европе. Особое внимание он уделил Украине. Автор статьи подчеркнул, что сейчас Москва отвела войска от границ с Украиной.

Но даже решение России наращивать силы в том регионе не может считаться оправданием для развязывания конфликта Америкой. Кристиан уверен, что интересы США в этом регионе не настолько велики, чтобы решиться на такой поступок.

«Жизненные интересы включают безопасность, суверенитет, территориальную целостность и силовые позиции Вашингтона», — напомнил он.

По мнению Кристиана, на безопасность США едва ли повлияет даже тот факт, если Украина полностью войдет в состав России.