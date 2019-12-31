От рекордных холодов в Индии и Бангладеш погибли 80 человек

Еще более холодными выдались предыдущие дни. В субботу 28 декабря температура понизилась до +2,4 градуса, на следующий день — до +2,8 градуса. Предыдущий рекорд для декабря был зафиксирован в 2013 году.

Резкое похолодание вызвал холодный воздух, который пришел с Гималаев. В холмистых районах вокруг Дели прошли снегопады.

Кроме того, из-за штиля город оказался в густом тумане, видимость не превышает 200 метров, заявили метеорологи. Из-за тумана и похолодания были отменены вылеты самолетов и рейсы поездов.

Шесть человек погибли, слетев на машине в обрыв из-за плохой видимости, сообщили в полиции. Из-за холодов в Дели уже умерли около 30 человек. Власти собирают одеяла для бедных, люди греются у костров, разведенных на улицах.

Морозная погода привела к жертвам и в северной части Бангладеш, где, как сообщила The New York Times, от холода умерли не менее 50 человек. Самая низкая температура в стране в этом году была зафиксирована 29 декабря. Воздух прогрелся лишь до +4,5 градуса.