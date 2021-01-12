Почти 200 россиян скрылись от правосудия в США

России не удается добиться экстрадиции почти 200 граждан, бежавших в США под угрозой уголовных дел. Ситуацию осложняет отсутствие между странами двустороннего договора о выдаче. В 2019 году Вашингтон не выдал Москве ни одного преступника, в 2020 году — одного.

Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал начальник Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры РФ Петр Городов. Сотрудничество между странами строится на основе принципа взаимности. При этом Вашингтон отказывается рассматривать в качестве правового механизма многие международные механизмы. Такие, как многосторонние конвенции ООН.

«В настоящее время на территории США, по нашим данным, находится около 200 человек, совершивших преступления в России и объявленных в международный розыск», — отметил он.

В случае получения информации о нахождении злоумышленника в США, Генпрокуратура запрашивает американский Минюст о рассмотрении вопроса о депортации, и направляет процессуальные документы в Интерпол для использования в суде по вопросам миграции.

В октябре 2020 года стало известно о задержании в США предпринимателя Германа Лиллевяли. В России он обвиняется в создании финансовой пирамиды и мошенничестве. Пока вопрос о его экстрадиции не решен из-за отсутствия соответствующего соглашения между странами.