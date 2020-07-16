«От Москвы зависело многое»: Пушков напомнил обстоятельства, при которых Германия вступила в НАТО

В Германии вспомнили о вступлении в НАТО. Сенатор Алексей Пушков заявил, что стать членом Североатлантического альянса объединенной стране позволил президент СССР Михаил Горбачев.

Пушков подчеркнул, что у советского лидера была возможность требовать у немцев сохранения нейтрального статуса государства. Об этом глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ написал в своем Telegram-канале.

«С учетом Потсдамских соглашений и законного присутствия группы советских войск на территории Восточной Германии численностью 338 тысяч, от Москвы по-прежнему зависело очень многое», — заметил сенатор.

Он добавил, что Горбачев мог выставить условия или опротестовать вступление Германии в НАТО.

«Но он уже встал на путь геополитической капитуляции и, видимо, интересовался получением Нобелевской премии мира больше, чем национальными интересами страны», — сказал Пушков.

Кроме того, напомнил политик, Горбачев пообещал вывести советские войска с территории Германии до 1994 года.

Ранее официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт в Twitter рассказал, как 15 июля 1990 года на встрече с руководством ФРГ в Архызе Горбачев согласился на членство страны в Североатлантическом альянсе.