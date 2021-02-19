Pfizer начал испытывать вакцину от ковида на беременных

Фармкомпании Pfizer и BioNTech приступили к клиническим испытаниям вакцины от коронавируса на беременных женщинах. Об этом сообщил вице-президент по клиническим исследованиям Pfizer Уильям Грабер.

«Мы рады начать это исследование и собирать доказательства о безопасности и эффективности [вакцины] для беременных женщин и ее дальнейшего использования этой важной группой», — привело слова Грабера агентство «Прайм».

Вице-президент подчеркнул, что у беременных женщин выше риск появления осложнений и тяжелого течения ковида. Исследования решили проводить на женщина-добровольцах из разных стран мира. Для этого отобрали четыре тысячи совершеннолетних беременных на сроке от 24 до 34 недель.

Первым добровольцам уже сделали прививки от коронавируса первым компонентом вакцины. Второй укол медики будут делать через 21 день. За состоянием здоровья женщин ученые будут наблюдать в течение семи-десяти месяцев, чтобы убедиться в эффективности и безопасности препарата.

При этом некоторым добровольцам будут вводить плацебо. Они смогут пройти вакцинацию уже после родов. По словам фармкомпаний, тесты вакцины на беременных животных показали ее безопасность.