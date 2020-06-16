От коронавируса погибло больше американцев, чем в Первой мировой

Число погибших в США от COVID-19 превышает число американских военнослужащих, павших в Первой мировой войне. Пока отрыв небольшой, всего на пару десятков человек, но эпидемия коронавируса в Штатах еще не закончилась и число жертв может увеличиться.

Как пишет Associated Press, показатель смертности в Соединенных Штатах, по данным университета Джона Хопкинса, во вторник достиг 116 567 человек. Число американцев, погибших в Первой мировой войне, составляет 116 516 человек.

Источник фото: университет Хопкинса

Обе цифры не совсем точны. Во время пандемии были сложности с официальной статистикой, посчитать всех погибших военнослужащих в окопах тоже было сложно. Поэтому реальное положение дел может быть значительно хуже, что в первом, что во втором случае.

Однако историки и исследовательский центр Конгресса считают, что 116 516 — наиболее близкая к реальности цифра.

На сегодняшний день США самое «зараженное» государство. В стране инфицированы 2 127 745 человек. На втором месте распологается Бразилия, на третьем — Россия.