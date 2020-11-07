«От имени Байдена будут править совсем другие люди». Политолог рассказал о будущих отношениях России и США

«Я считаю, что России это принесет больше проблем, поскольку президент Трамп неоднократно высказывал желание улучшить отношения с РФ. Да, у него не получалось, ему не давали — не давал Конгресс, Сенат, спецслужбы… Но сам Трамп хотел улучшить отношения. Байден же хочет войны, политической войны с Россией», — заявил «360» Марков.

«Его формула заключается в том, что Китай — это долговременный политический конкурент. Там нужно находить какое-то взаимодействие. Россия — это враг, поэтому есть все основания предполагать, что будут активизированы агрессивные атаки в рамках гибридной войны против России, которую ведут американские спецслужбы», — прогнозирует политолог.

Марков считает Байдена, которому 20 ноября исполнится 78 лет, «очень пожилым, видимо, умственно отсталым» человеком.

«У него, по всей видимости, первая стадия деменции. Он не будет руководить американским правительством. Он не в состоянии делать это ввиду умственной недостаточности. При нем власть будет принадлежать совершенно другим людям, которые не избраны, теневым структурам, которые представляют огромную угрозу России и всеобщему миру. Поэтому всему миру надо очень серьезно насторожиться», — советует собеседник «360».

Отвечая на вопрос, похож ли Байден по-своему стилю и риторике на кого-то из бывших президентов США, Марков заявил, что политик немного напоминает «бывшего алкоголика» Джорджа Буша — младшего, при котором «реальной властью обладал вице-президент Дик Чейни».

«От имени Джо Байдена Америкой будут править совсем другие люди», — уверен политолог.