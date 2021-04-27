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    27 апреля 2021, 23:46

    Интерпол задержал евродепутата от Греции в Бельгии

    Гора Орлов

    Евродепутата от Греции арестовала международная организация Интерпол. Яннис Лагоса оказался главой оппозиционной партии «Золотая заря». 26 апреля Европарламент снял с него политическую неприкосновенность. Об это рассказало телевидение ERT.

    Ранее сообщалось, что прокуратура Афин выдала ордер на арест Лагоса. Этой информацией поделилась официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони, напомнили в «Газета.ru».

    Греческий канал также добавил, депутат вскоре будет доставлен в Грецию.