Интерпол задержал евродепутата от Греции в Бельгии
Евродепутата от Греции арестовала международная организация Интерпол. Яннис Лагоса оказался главой оппозиционной партии «Золотая заря». 26 апреля Европарламент снял с него политическую неприкосновенность. Об это рассказало телевидение ERT.
Ранее сообщалось, что прокуратура Афин выдала ордер на арест Лагоса. Этой информацией поделилась официальный представитель правительства Греции Аристотелия Пелони, напомнили в «Газета.ru».
Греческий канал также добавил, депутат вскоре будет доставлен в Грецию.