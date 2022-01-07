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    07 января 2022, 14:33

    МВД Казахстана: все акиматы освобождены от протестующих

    Максим Зинкин

    МВД Казахстана объявило, что все захваченные боевиками акиматы (мэрии) были освобождены и взяты под усиленную охрану. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    МВД Казахстана: все акиматы освобождены от протестующих

    Всего в Казахстане было выставлено более 70 круглосуточных блокпостов.

    Вооруженное противостояние в Казахстане между силовыми структурами и незаконными бандформированиями началось 4 января. Изначально граждане вышли на мирный митинг из-за повышения цен на сжиженный автомобильный газ, но затем он перерос в погромы и мародерство.

    Страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности ввели миротворческий контингент в Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам.