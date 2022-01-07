МВД Казахстана: все акиматы освобождены от протестующих

МВД Казахстана объявило, что все захваченные боевиками акиматы (мэрии) были освобождены и взяты под усиленную охрану. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Всего в Казахстане было выставлено более 70 круглосуточных блокпостов.

Вооруженное противостояние в Казахстане между силовыми структурами и незаконными бандформированиями началось 4 января. Изначально граждане вышли на мирный митинг из-за повышения цен на сжиженный автомобильный газ, но затем он перерос в погромы и мародерство.

Страны — члены Организации Договора о коллективной безопасности ввели миротворческий контингент в Казахстан. Президент Касым-Жомарт Токаев отдал приказ открывать огонь на поражение по террористам.