Освобожденным украинским морякам присвоили военные награды

«Сегодня в аэропорту Борисполь украинских военных моряков из плена встречали традиционным украинским караваем с солью и наградами. Командующий Военно-морских сил ВС Украины адмирал Игорь Воронченко вручил нашим военным награды и очередные воинские звания», — сказано в заявлении.

Сейчас моряки проходят медицинский осмотр. После этого военные поедут домой.

7 сентября Россия и Украина обменялись заключенными. Лайнер с украинскими морякам прибыл в аэропорт Борисполя, россияне прибыли в Москву на борту самолета специального летнего отряда «Россия». Обмен состоялся по формуле «35 на 35».

Напомним, что российские пограничники задержали 24 военнослужащих армии Украины в результате конфликта в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Также были задержаны три военных корабля. Украинцев обвиняли в незаконном пересечении границы России в составе организованной группы.