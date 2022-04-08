Развитие освобожденных регионов Украины выйдет на новый уровень, их ждет новое будущее. Об этом депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил РИА «Новости».

«Освобожденные регионы Украины ждет новое будущее. Они впервые за последние десятилетия получат шанс на развитие», — сказал парламентарий.

Благодаря экономической интеграции с Россией развитие освобожденных украинских регионов выйдет на новый уровень, подчеркнул Шеремет. Они станут такими же процветающими, как Крым, по словам депутата.

Нормальная мирная жизнь восстанавливается в Херсонской области. Местные жители рассказывают об ужасах и зверствах украинских нацбатальонов, но сегодня это в прошлом.

«Люди находятся под охраной российских Вооруженных сил», — указал Шеремет.

В Минобороны РФ ранее сообщили, что накануне российские военные эвакуировали из Херсонской области в Крым 188 россиян и иностранцев, среди которых украинцы, азербайджанцы, узбекистанцы, молдаване, египтяне, ливийцы и сирийцы. Также более 300 жителей эвакуировали из населенных пунктов Александровка и Станислав, которые больше недели подвергались обстрелам со стороны украинских силовиков.