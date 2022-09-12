Освобожденные районы Запорожья полностью обеспечат электроэнергией из Крыма | 360°

Мир 12 сентября 2022, 15:55 Поделиться Telegram

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Viber Освобожденные районы Запорожья полностью обеспечат электроэнергией из Крыма Глава ВГА Запорожья Балицкий: объемов электроэнергии из Крыма хватит для области РИА Новости

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Освобожденным районам Запорожской области хватит объемов электроэнергии из Крыма, заявил глава военно-гражданской администрации региона Евгений Балицкий. По его словам, Запорожье полностью обеспечат ресурсом — в том числе и зимой, даже в условиях роста энергопотребления.

«Мы сегодня абсолютно обеспечены. В зиму, возможно, потребление вырастет, но это вопрос к энергетикам», — сказал Балицкий в эфире телеканала «Россия 24».

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Глава ВГА добавил, что его проинформировали о том, что Запорожской области грядущей зимой будет достаточно тех мощностей, которые на сегодняшний день регион получает из Крыма.

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Запорожская область на сегодняшний день освобождена на 72-73%. Мелитополь выполняет функцию областного центра. Регион продолжает интеграцию в правовое и экономическое поле России.

Под контролем ВСУ пока остается город Запорожье. При этом украинские военные продолжают обстрелы гражданских объектов в населенных пунктах.

Ранее Балицкий заявил, что в регионе проведут референдум о вхождении области в состав РФ. Он отметил, что все технические моменты уже решены — бюллетени напечатаны, участки оборудованы, сформированы комиссии, сообщил RT.

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