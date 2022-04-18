Освобожденный мариуполец честно рассказал об «Азове»

Жители Мариуполя с освобождением города перестали бояться честно рассказывать о своем отношении к националистам из «Азова»*. Интервью с одним из мариупольцев опубликовало РИА «Новости».

«Их никто не любил, не уважал. Они, во-первых, наглючие, и хотели построить Украину под себя, как Запад. Они националисты, нет, — нацисты!», — рассказал пожилой мужчина.

По его словам, местные жители голосовали за партию «Оппозиционная платформа — За жизнь», которую возглавляет Виктор Медведчук.

«Я все время голосовал за ОПЗЖ. Мы все за него голосовали, а его, Медведчука, быстренько загнали в тюрьму», — рассказал мариуполец.

Российским военным удалось 16 апреля зачистить территорию Мариуполя от боевиков. Сейчас бойцы националистического батальона заблокированы на территории предприятия «Азовсталь». Среди них — порядка 400 иностранных наемников. Кроме того, по рассказам военных многие участники батальона пытаются покинуть город, притворившись беженцами. Однако их быстро вычисляют, в том числе по специфическим татуировкам.

*«Азов» — запрещенное в России украинское националистическое вооруженное формирование