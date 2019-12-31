Освобожденный из украинского плена рассказал о пытках в СБУ

«Было отрежиссировано, было отрепетировано очень много различных постановочных сцен, нас заставляли заучивать определенные тексты. Опознавать людей, которых мы никогда не видели и не знали. Нас даже заставляли признаться в том, что мы якобы проходили военную диверсионную подготовку где-то в Ростовской области, в каком-то военном городке. В жизни я там не был», — рассказал бывший невольник. Его слова привело РИА «Новости».

По словам Скрипника, лично его пытались заставить оговорить себя и признать виновным в преступлениях, которые совершили украинские силовики и националисты в Мариуполе 9 мая 2014 года. Тогда в ходе беспорядков погибли сотрудники милиции и мирные жители города.

«В основном это было провокационное: расстрел здания УВД 9 мая, тогда погибли и сотрудники милиции, и мирные жители в разных концах города, был расстрел праздничного шествия в честь 9 мая, и само здание УВД уничтожено», — рассказал Скрипник.

Тех заключенных, кто не подчинялся требованиям силовиков и не желал себя оговаривать, пытали. Заливали в дыхательные пути воду, проводили через тело электрический ток, пытали электрошокером, отметил бывший удерживаемый.

Обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса состоялся 29 декабря. Он прошел в формате «всех установленных на всех установленных». Это первый масштабный обмен пленными с 2017 года.