Мир 16 июля 2023, 23:55 Освобожденный из плена ВС РФ американский наемник опять приехал на Украину ABC News: освобожденный из плена ВС РФ наемник из США Дрюке вернулся на Украину Freepik

Читать 360tv в

Американский наемник Александр Дрюке, который ранее находился в российском плену, заявил о своем возвращении на украинскую территорию. Об этом сообщил телеканал ABC News.

В материале сказано, что Дрюке прибыл в страну, чтобы «заниматься оказанием гуманитарной помощи» и для поддержки «в военных усилиях». Теперь боец не намерен приближаться к линии фронта.

Реклама

Ранее Дрюке рассказал, зачем поехал на Украину и чем закончилась его служба. Солдат отметил, что оказался в зоне спецоперации, потому что хотел узнать реальную обстановку. В итоге все пошло не по плану и украинское руководство бросило его.

Американское правительство не запрашивало данные об Александре Дрюке и еще одном наемнике из США, взятом в плен российскими войсками, Энди Хьюне. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, все данные о судьбе задержанных предаются гласности.