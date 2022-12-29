Мир 29 декабря 2022, 17:13 Освобожденный из плена британец Пиннер вновь начал воевать на стороне ВСУ — СМИ RTVI: освобожденный из плена британец Пиннер опубликовал видео боя на стороне Украины РИА «Новости»

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Британский наемник Шон Пиннер, который воевал на стороне Украины и попал в плен, после освобождения опубликовал видео, на котором снова участвует в боях вместе с ВСУ. Об этом сообщил канал RTVI.

СМИ привело слова британца о том, что ВСУ «шли атаковать окоп с пятью-десятью русскими», а их оказалось до 30 «при поддержке Т-90 М».

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В декабре британские СМИ сообщали, что после освобождения Пиннер вернулся на Украину, но якобы пообещал своей семье больше не воевать на передовой. Чем в таком случае он будет заниматься в этой стране, не уточнялось. Журналисты предположили, что он решил воссоединиться с женой Ларисой, работающей там в сфере сбора гуманитарной помощи.

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