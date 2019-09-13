Освобожденных украинских моряков допросили по делу о госизмене Порошенко

ГБР пришло с обысками в банк Порошенко Подробнее

«В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных», — заявил Полозов.

Ранее ГБР Украины провело обыски в Международном инвестиционном банке, главным акционером которого является экс-президент страны Петр Порошенко.

Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в мае обратился в ГБР. Он заявил о возможной государственной измене Порошенко. По его словам, бывший глава государства после случая в Керченском проливе ввел в стране военное положение. Таким образом он хотел «сохранить власть». Всего против Порошенко завели 13 дел по различным эпизодам, напомнила «Газета.ru».