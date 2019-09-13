Освобожденных украинских моряков допросили по делу о госизмене Порошенко
Государственное бюро расследований (ГБР) Украины приступило к допросу освобожденных украинских военнослужащих, нарушивших российскую границу в Керченском проливе. Об этом сообщил сайт RТ со ссылкой на адвоката одного из моряков Николая Полозова.
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«В эти дни в Киеве следователи ГБР начали допрашивать недавно освобожденных украинских военных», — заявил Полозов.
Ранее ГБР Украины провело обыски в Международном инвестиционном банке, главным акционером которого является экс-президент страны Петр Порошенко.
Бывший замглавы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов в мае обратился в ГБР. Он заявил о возможной государственной измене Порошенко. По его словам, бывший глава государства после случая в Керченском проливе ввел в стране военное положение. Таким образом он хотел «сохранить власть». Всего против Порошенко завели 13 дел по различным эпизодам, напомнила «Газета.ru».