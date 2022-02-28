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    28 февраля 2022, 19:33

    «Еще идут бои». В ДНР пояснили, когда состоятся выборы глав администраций в освобожденных городах

    Советник премьера ДНР Гагин: в республике освободили 27 населенных пунктов

    Александра Ломейко

    В Донецкой Народной Республике освободили 27 населенных пунктов, которые находились под контролем украинских войск. Пока что вопрос о назначении глав администраций не стоит.

    «Еще идут бои». В ДНР пояснили, когда состоятся выборы глав администраций в освобожденных городах

    Советник председателя правительства ДНР Ян Гагин рассказал РИА «Новости», что сейчас еще идут активные боевые действия.

    «Пока речь о назначении глав администрации [не идет]. Сейчас еще идут бои. Сначала будут организованы военные администрации, комендатуры. После этого — назначены и выбраны руководители администрации», — пояснил он.

    На вопрос о выборах Гагин подчеркнул, что актуальным он станет только после полного освобождения всей территории республики.

    Паспорта ДНР и российские, добавил советник председателя правительства республики, можно будет получить так же, как и с начала их выдачи.

    В Гомельской области Белоруссии 28 февраля завершился первый раунд переговоров между Россией и Украиной. Стороны разъехались по столицам для консультаций.

    Специальная военная операция для защиты ДНР и ЛНР началась утром 24 февраля. В Минобороны РФ не раз подчеркивали, что действия российских военных угрозы для гражданского населения не представляют. Высокоточные удары наносят только по объектам украинской инфраструктуры.