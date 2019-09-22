Освобожденные российские моряки стали свидетелями по делу о пиратстве

Посольство подтвердило освобождение россиян из пиратского плена Подробнее

Пресс-атташе российского посольства в Германии Олег Ксенофонтов заявил, что следственные действия по делу о задержании грузового судна «Мармалайта» в Камеруне продолжаются. Расследование находится под контролем Интерпола и Управления по борьбе с международным пиратством и федеральной полиции.

«Они (российские моряки — прим.) во Франкфурте, живут в гостинице, самочувствие нормальное. Их не допрашивают, их опросили, опрашивают, потому что они проходят как свидетели по этому инциденту, по захвату судна», — сообщил Ксенофонтов.

Пресс-атташе добавил, что в ближайшее время размер выкупа не будет известен, так как расследование «может продолжаться сколько угодно».

15 августа камерунские пираты атаковали грузовое судно «Мармалайта», принадлежащее немецкой компании MarConsult Schiffahrt, на рейде порта Дуала в Камеруне. Судно следовало под флагом Антигуа и Барбуды.

Пираты похитили восемь моряков, в том числе трех россиян. Они содержались в Нигерии. 23 сентября российские моряки отправятся на родину, сейчас их жизнь в безопасности.