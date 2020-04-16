Освобожденному пленнику из Киева потребовалась карета скорой помощи

По словам Морозовой, заключенные, которых освободили в ДНР, не получили подобных травм.

«Все, кого ДНР передала Киеву, шли на ногах», — отметила она.

Пострадавший пояснил, что получил пулевое ранение в колено. С того момента сустав фиксировала специальная конструкция.

«В момент ранения привезли в больницу, прооперировали и наложили аппарат. И он как бы стал неотъемлемой частью ноги», — добавил участник обмена.

Бывший пленник заявил, что после операции попал в следственный изолятор. Ему не оказывали дальнейшую квалифицированную медицинскую помощь.

Ранее Донбасс и Украина провели первый в 2020 году обмен пленными.