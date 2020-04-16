Освобожденному пленнику из Киева потребовалась карета скорой помощи
Омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова подчеркнула, что заключенный из Украины не мог передвигаться самостоятельно. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
По словам Морозовой, заключенные, которых освободили в ДНР, не получили подобных травм.
«Все, кого ДНР передала Киеву, шли на ногах», — отметила она.
Пострадавший пояснил, что получил пулевое ранение в колено. С того момента сустав фиксировала специальная конструкция.
«В момент ранения привезли в больницу, прооперировали и наложили аппарат. И он как бы стал неотъемлемой частью ноги», — добавил участник обмена.
Бывший пленник заявил, что после операции попал в следственный изолятор. Ему не оказывали дальнейшую квалифицированную медицинскую помощь.
Ранее Донбасс и Украина провели первый в 2020 году обмен пленными.