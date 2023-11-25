Мир 25 ноября 2023, 19:28 Освобождение второй группы заложников из сектора Газа отложили Боевое крыло ХАМАС решило отложить освобождение второй группы заложников Gehad Hamdy / dpa / Global Look Press

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Боевое крыло палестинского движения ХАМАС бригады «Аль-Кассам» решило отложить освобождение второй группы израильских заложников. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на заявление группировки.

«Отложить освобождение второй группы пленных до тех пор, пока оккупационное правительство не выполнит условия соглашения относительно въезда грузовиков с гуманитарной помощью», — указали представители боевого крыла движения.

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Помимо этого, они потребовали соблюдать договоренности об освобождении палестинских заключенных.

Ранее, как отметило агентство, палестинский телеканал «Аль-Акса» сообщал о том, что бригады «Аль-Кассам» начали передачу второй группы заложников сотрудникам Международного комитета Красного Креста в Хан-Юнисе.

По данным ЦАХАЛ, на территории сектора Газа продолжают удерживать примерно 215 заложников. Такие данные озвучивал представитель Армии обороны Израиля Дорон Спилман в ходе брифинга.

В минувшую пятницу, 24 ноября, Международный комитет Красного Креста сообщал об освобождении группы из 24 заложников ХАМАС. Сотрудники организации помогли доставить пленных с территории анклава на КПП «Рафах», расположенный на границе сектора Газа и Египта.