Крым начал готовиться к приему туристов. Обстановка на полуострове спокойная, там безопасно, заверил спикер местного парламента Владимир Константинов в интервью ТАСС.

«После того как Херсонская область оказалась под контролем российских войск, долететь к нам уже ничего не может, и поэтому мы в определенной безопасности», — сказал он.

За время спецоперации снаряд здесь видели один раз, в Джанкойском районе. Обошлось без пострадавших, повреждения были минимальными. Полуостров находится под охраной Черноморского флота.

Перед началом курортного сезона местные власти занялись решением насущных проблем, самая серьезная из которых — транспорт. Больше трети туристов в прошлом добирались до Крыма самолетами, значительная часть — поездами. Часть железнодорожной ветки от Владиславовки до Джанкоя имеет только одну полосу. Быстро увеличить пропускную способность невозможно, как и нарастить пассажирские вагоны. Автомобильный поток, благодаря Крымскому мосту, хорошо налажен.

Источник фото: РИА «Новости»

Владимир Константинов предположил, что загрузка отелей будет средней. В прошлом году в Крыму побывали девять миллионов туристов, хотя рассчитывали на 10 миллионов. В составе Украины полуостров принимал от трех до пяти миллионов гостей.

«Вырисовывается тенденция к снижению цен. И здесь я говорю не только про отели и санатории, но и про продукты питания», — заявил спикер Госсовета Крыма.

Благодаря сообщению с Херсоном в регион завозится недорогая сельхозпродукция, например картофель и клубника. Каждую неделю поставляется около 400 тонн продуктов.