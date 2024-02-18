Мир 18 февраля 2024, 02:20 Освобождение Авдеевки стало ударом по имиджу Киева Коротченко: взятие российскими войсками контроля над Авдеевкой деморализует ВСУ РИА «Новости»

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Освобождение Авдеевки российской армией деморализует ВСУ, а также это серьезный удар по имиджу Киева. Такое мнение выразил в беседе с РИА «Новости» военный аналитик, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

Эксперт обратил внимание, что взятие контроля над городом российской армией произошло во время проведения Мюнхенской конференции по безопасности, где обсуждается дальнейшая судьба Украины.

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«Разумеется — это колоссальный удар имиджу Киева. <…> Совершенно очевидно, это индикатор того, что ВСУ выиграть на поле боя не могут», — заявил Коротченко.

Военный аналитик подчеркнул, что освобождение Авдеевки отодвинуло линию фронта от Донецка, что значительно снизит количество обстрелов города с украинской стороны.

В министерстве обороны России сообщили, что приказ главкома ВСУ Александра Сырского об оставлении Авдеевки вышел спустя сутки после начала бегства украинских подразделений из города.