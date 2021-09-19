«Освободительница Россия»: болгары восхитились учениями «Запад-2021»

В начале сентября Россия и Белоруссия провели стратегические учения «Запад-2021». Отработку маневров оценили читатели болгарского портала dir.bg.

Портал опубликовал материал о проведении белорусско-российских учениях «Запад-2021». Читатели принялись активно обсуждать статью в комментариях.

«Мы, болгары, на стороне нашей освободительницы России и против НАТО», — написал один из пользователей.

«Сильная Россия — гарантия существования Болгарии. Если станет жарко, американцы сбегут, как они это сделали в Афганистане», — поддержал его другой читатель.

«Сильная армия — сильное государство. Да освободит нас Россия в третий раз — однажды от империализма турок, однажды от империализма немцев, теперь от американцев», — заявили в комментариях.

Совместные стратегические учения России и Белоруссии «Запад-2021» проходили с 10 по 16 сентября. Отработку навыков проводили на девяти российских полигонах, а так же в в акватории Балтийского моря и на пяти полигонах в Белоруссии.

В учениях приняли участие почти 200 тысяч человек личного состава, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов. Еще были привлечены около 80 самолетов и вертолетов, а также до 15 кораблей.