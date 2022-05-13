Москвичи в знак протеста установили напротив латвийского посольства свой памятник Освободителям Риги

Импровизированный памятник Освободителям Риги появился в Москве, напротив посольства Латвии. Таким образом активисты выразили протест из-за сноса аналогичного монумента в латвийской столице, сообщило РИА «Новости».

Участники «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты боевого братства» поставили баннер с изображением памятника и возложили к нему цветы. К народному мемориалу пришли более 1500 человек. Аналогичная акция прошла у Генконсульства в Санкт-Петербурге.

«Власти Латвии забыли или не хотят помнить, благодаря чьим воинам их страна живет под мирным небом. Заявления, которые выдвигает сейм Латвии о снятии препятствия для сноса памятников советским воинам, недопустимы», — заявил председатель МГЕР Антон Демидов.

Памятник Освободителям Риги находится в местном парке Победы. После того как 9 Мая жители возложили к нему цветы, муниципальные власти распорядились убрать их. Однако люди принесли новые. В среду доступ к памятнику был закрыт, а на следующий день сейм Латвии приостановил действие двухстороннего договора с Россией о мемориальных сооружениях и памятниках и разрешил снос монумента.

В конце апреля в другом латвийском городе снесли памятник советским воинам-освободителям. По информации РИА ФАН, власти Мадлиены распорядились убрать каменный постамент, разбить его и использовать обломки при строительстве дорог.