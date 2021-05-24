Освещение незаконных акций запретили в Белоруссии

Белорусский президент Александр Лукашенко подписал закон о запрете освещения СМИ несанкционированных акций в республике. Об этом сообщил сайт БелТА.

«Вводится запрет освещения в режиме реального времени массовых мероприятий, проводимых с нарушением установленного порядка, в целях их популяризации или пропаганды. Данный запрет будет распространяться в том числе на журналистов средств массовой информации», — говорится в сообщении агентства.

Этот закон запрещает сотрудникам СМИ во время работы выступать в качестве организаторов или участников массовых мероприятий. В документе говорится, что власти могут ограничить работу информационных сетей в случае угрозы национальной безопасности.

Накануне после сообщения белорусской стороны о бомбе в Минске экстренно сел самолет ирландской авиакомпании Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс. На борту лайнера находился главный редактор Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. После приземления мужчину арестовали по обвинению в уголовных преступлениях.