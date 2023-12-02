Мир 02 декабря 2023, 17:17 «Освещала политику Путина». Появилась информация об обратившейся к Лаврову немецкой журналистке DW: обратившаяся к Лаврову немецкая журналистка фон Намен работала в Москве Li Rui/XinHua/globallookpress

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Немецкая журналистка Александра фон Намен, которая обратилась к главе МИД России Сергею Лаврову на русском языке на пресс-конференции в Скопье, несколько лет работала в Москве. Информация об этом есть на сайте издания Deutsche Welle *, где она трудится.

«В качестве шефа бюро в Москве она в течение пяти лет освещала Россию и политику президента Путина», — говорится в биографии журналистки на сайте.

Отмечается также, что фон Намен — «один из самых опытных корреспондентов» издания. Раньше она была корреспондентом Deutsche Welle* в Вашингтоне, а сейчас возглавляет офис издания в Брюсселе.

В России об Александре фон Намен заговорили после ее короткой беседы с Лавровым на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел. Она спросила, можно ли из его слов на совещании министров сделать вывод о том, что Россия намерена выйти из ОБСЕ. Глава российского МИД попросил цитировать его правильно и напомнил собственные слова о том, что ему «безразлично, чем закончится нынешнее заседание ОБСЕ». Сергей Лавров добавил, что в Германии у членов правительства принято «разжевывать журналистам, что им надо писать», но в России журналистов уважают и дают им свободу изложения. После этого фон Намен уже на русском языке заявила, что это неправда, им «никто не говорит, что писать».

* Признано в России СМИ-иноагентом.