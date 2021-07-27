Осужденный за шпионаж в пользу России литовец назвал дело бездоказательным

Оппозиционный литовский политик Альгирдас Палецкис, которого суд признал виновным в шпионаже в пользу России, высказался о приговоре. Как написало агентство Sputnik Литва, Палецкис счел несправедливым, что его пытаются вернуть в тюрьму без доказанных фактов.

Шяуляйский окружной суд Литвы признал Палецкиса виновным и приговорил его к шести годам лишения свободы. На протяжении этого времени за ним будет установлен интенсивный надзор. Сам осужденный в письме обратил внимание на то, как составлено обвинительное заключение.

«Во врученном мне в марте 2020 года обвинительном заключении она пишет: „Палецкис получил задание от неустановленного офицера российской разведки“. Как понять — от неустановленного? Это крайне опасная формулировка, потому что ее можно использовать против кого угодно», — цитирует агентство письмо политика.

Палецкис был арестован осенью 2018 года. В апреле 2020 арест ему отменили и сменили меру пресечения на интенсивный надзор. Палецкис уже писал, что считает это дело «местью» властей за его позицию по некоторым делам Литвы.