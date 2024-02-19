Мир 19 февраля 2024, 18:29 Осужденный во Франции на 10 лет российский болельщик вышел из тюрьмы «Матч ТВ»: приговоренный к 10 годам во Франции болельщик Косов вышел из тюрьмы Unsplash

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Российский футбольный болельщик Павел Косов, приговоренный во Франции к 10 годам лишения свободы, покинул территорию тюрьмы. Об этом сообщил «Матч ТВ».

В кабинете юридической компании «Дюфло и Партнеры» заявили, что Косов находится в здании российского консульства. Россиянин планирует вернуться на родину, но пока не может этого сделать из-за бюрократических вопросов.

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«Его встретил консул и отвез в консульство РФ в Марселе, где он сейчас находится. Ожидаем, что сегодня Косов отправится в Россию, где его ждут родные», — указал представитель юридической фирмы.

Футбольного болельщика задержали в 2018 году в Германии из-за драки во время чемпионата Европы в Марселе в 2016 году. Французский суд в 2020 году постановил лишить россиянина свободы сроком на 10 лет. В феврале Косова освободили условно-досрочно.

Ранее финский суд приговорил россиянина Воислава Тордена к 40 дням тюрьмы. Такое наказание мужчина получил из-за нарушений запрета на въезд в страны Шенгена.