Осужденный во Франции болельщик Михаил Ивкин вернулся в Россию

В Россию вернулся болельщик Михаил Ивкин, приговоренный французским судом к трем годам тюрьмы за драку с британцем Эндрю Бейчем во время чемпионата Европы по футболу 2016 года. Еще один россиянин Павел Косов получил десятилетний срок.

О прилете Ивкина в своем Telegram-канале сообщила член Общественной палаты РФ Мария Бутина.

«Миша Ивкин снова с нами! Борьба за Пашу Косова продолжается», — написала Бутина. В комментариях к посту она уточнила, что Ивкин прибыл в Шереметьево и сейчас едет домой.

Суд Франции 14 декабря приговорил российских болельщиков Михаила Ивкина и Павла Косова к трем и десяти годам соответственно. Их обвинили в насильственных действиях с применением подручных средств в качестве оружия в составе организованной группы лиц. В результате потасовки Эндрю Бэйч получил инвалидность