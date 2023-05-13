Мир 13 мая 2023, 08:38 Осужденный в США россиянин отказался от сделки со следствием Посол Антонов: осужденный россиянин Клюшин отказался от сделки со следствием в США Pxhere

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Осужденный в США россиянин Владислав Клюшин отказался сотрудничать со следствием и намерен добиться оправдания. Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова в Telegram-канале привела пресс-служба дипмиссии.

«Ему делали определенные намеки по возможной сделке. Но он от нее отказался, так как считает дело в отношении себя несправедливым», — сказал дипломат.

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Антонов отметил, что Клюшин находится в постоянном контакте с семьей, борется со сложившейся ситуацией и ведет себя крайне достойно.

«Он хочет поскорее вернуться в Россию, чтобы вновь работать на благо Родины», — добавил посол.

Россиянина задержали в марте 2021 года. В феврале прошлого суд присяжных признал Клюшина причастным к киберпреступлениям, а именно обвинил в мошенничестве и сговоре с целью получения доступа к американским корпоративным сетям.

Приговор Клюшину огласят 23 мая, ему грозит до 20 лет тюремного заключения.