  • Осужденный в России за шпионаж Берг прибыл в Норвегию

    17 ноября 2019, 04:20

    Валерия Шафирко

    Осужденный в России за шпионаж отставной инспектор погранслужбы Норвегии Фроде Берг прибыл в Осло. Об этом сообщил телеканал NRK.

    По данным телеканала, самолет, на борту которого находился Берг, прилетел в Осло из Вильнюса. На родине норвежца встречали супруга и дочь.

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    По словам адвоката Берга Брюнульфа Рисниса, случившееся «очень повлияло» на его подзащитного. Адвокат также добавил, что Бергу сложно понять, что сейчас происходит. Как отмечает телеканал, мужчина вместе с семьей отправился «в укромное место», расположенное в Восточной Норвегии.

    Освобождение Фроде Берга происходило в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой, 15 ноября. Сам обмен происходил на границе двух стран.

    Вильнюс передал Москве двух граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Россия, в свою очередь, вернула в Литву граждан этой страны Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, также российская сторона передала посольству Норвегии в Литве Берга.