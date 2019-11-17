Осужденный в России за шпионаж Берг прибыл в Норвегию

По данным телеканала, самолет, на борту которого находился Берг, прилетел в Осло из Вильнюса. На родине норвежца встречали супруга и дочь.

Литва сообщила о состоявшемся обмене осужденными с Россией Подробнее

По словам адвоката Берга Брюнульфа Рисниса, случившееся «очень повлияло» на его подзащитного. Адвокат также добавил, что Бергу сложно понять, что сейчас происходит. Как отмечает телеканал, мужчина вместе с семьей отправился «в укромное место», расположенное в Восточной Норвегии.

Освобождение Фроде Берга происходило в рамках обмена заключенными между Россией и Литвой, 15 ноября. Сам обмен происходил на границе двух стран.

Вильнюс передал Москве двух граждан России Николая Филипченко и Сергея Моисеенко. Россия, в свою очередь, вернула в Литву граждан этой страны Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, также российская сторона передала посольству Норвегии в Литве Берга.