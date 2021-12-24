Осужденную за коррупцию экс-президента Южной Кореи Пак Кын Хе помилуют

Власти Южной Кореи приняли решение помиловать экс-президента Пак Кын Хе, осужденную за коррупцию. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на Yonhap.

Пак Кын Хе была задержана по обвинению в коррупции в 2017 году. Ее приговорили к 24 годам тюремного заключения. Теперь ее освободят в рамках амнистии.

«Правительство завило, что в преддверии 2022 года с 31 декабря будут помилованы 3094 человека, в том числе и экс-президент», — говорится в сообщении.

По неподтвержденным данным, помилование бывшего президента связано с ее состоянием здоровья.