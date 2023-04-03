Мир 03 апреля 2023, 17:31 Осужденную в Белоруссии россиянку Сапегу передадут в Россию Адвокат Гашинский: процедура передачи в Россию Софьи Сапеги началась Соцсети

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Приговоренную в Белоруссии к шести годам лишения свободы Софью Сапегу передадут в Россию. Соответствующая процедура уже началась. Об этом ТАСС сообщил адвокат россиянки Антон Гашинский.

Юрист утвердительно ответил на вопрос о запуске процедуры передачи его подзащитной. При этом он отказался назвать возможные сроки возвращения россиянки на родину.

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Сапегу приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима в мае 2022 года. Девушку признали виновной в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников МВД, а также незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных. В январе россиянке отказали в помиловании.

Посольство России 2 апреля анонсировало очередную встречу с осужденной в Белоруссии россиянкой Сапегой. По словам дипломатов, они продолжают работать по делу россиянки вместе с белорусской стороной и ее адвокатом.