Мир 10 января 2023, 18:58 Осужденной в Белоруссии россиянке Софье Сапеге отказали в помиловании РИА «Новости»: осужденной в Белоруссии россиянке Сапеге комиссия отказала в помиловании РИА «Новости»

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Россиянке Софье Сапеге, осужденной в Белоруссии на шесть лет тюрьмы, отказали в помиловании. Об этом РИА «Новости» сообщил ее отчим Сергей Дудич.

«Комиссия рассмотрела прошение и отказала», — сказал он.

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Дудич уточнил, что Софья получила ответ еще 2 января и сообщила об этом семье в письме.

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Адвокат Гашинский также подтвердил агентству, что решение о помиловании отрицательное. Он также заявил, что семья хочет просить перевести ее в российскую тюрьму для отбытия наказания.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о возможной передаче осужденной в Россию. По его словам, между странами есть такая практика.

Сапегу приговорили к шести годам заключения в колонии общего режима в мае 2022 года. Девушку признали виновной в разжигании социальной вражды и розни, организации насилия и угрозы его применения в отношении сотрудников ОВД, а также незаконных действиях в отношении информации о частной жизни и персональных данных.

Следствие установило, что вместе с сообщниками она создала и администрировала несколько Telegram-каналов, направленных на дискредитацию властей Белоруссии.