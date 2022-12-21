Мир 21 декабря 2022, 17:41 Осужденного за киберпреступления россиянина освободили в США Осужденный за киберпреступления в США россиянин Мартышев вышел на свободу Pxhere

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Россиянина Юрия Мартышева, осужденного в Соединенных Штатах за киберпреступления, освободили. Об этом сообщили на сайте бюро тюрем США.

«Освобожден 20 декабря 2022 года», — отметили в интернет-сервисе, который занимается отслеживанием статуса заключенных.

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В 2017 году Мартышева США выдали латвийские власти. Там его судили за кибермошенничество.

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За признание своей вины суд согласился снять с Мартышева часть обвинений. В итоге россиянина приговорили к 6,5 годам заключения. Он отбывал свое наказание в тюрьме в Атланте в штате Джорджия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби недавно заявил, что власти страны в рамках обмена заключенными ведут переговоры с Россией по освобождению американца Пола Уилана, которого судили за шпионаж.

В начале декабря Виктора Бута обменяли на баскетболистку из США Бриттни Грайнер. Россиянина в 2010 году приговорили к 25 годам заключения по обвинению в торговле оружием. Американка Грайнер отбывала наказание за контрабанду наркотиков.