07 сентября 2023, 19:12
Осужденного в США россиянина Клюшина назвали кандидатом на обмен заключенными
Адвокат Немцев назвал Клюшина потенциальным кандидатом на обмен
Осужденный в США россиянин Владислав Клюшин может стать кандидатом на обмен заключенными. Об этом ТАСС заявил его адвокат Максим Немцев.
«Он потенциальный кандидат на обмен», — сообщил Немцев.
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Адвокат добавил, что ему ничего не известно о переговорах по этому делу.
Предпринимателя Клюшина арестовали в Швейцарии в марте 2021 года, после чего депортировали в США. Его обвинили в кибермошенничестве. По версии следствия, он торговал ценными бумагами на основе похищенной информации. Бостонский суд приговорил россиянина к девяти годам лишения свободы.
Клюшин не признал себя виновным и отказался выступать на заседании суда. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что предприниматель отказался сотрудничать со следствием. По словам дипломата, Клюшин находился в постоянном контакте с семьей и выражал желание поскорее вернуться в Россию.
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