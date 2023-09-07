Мир 07 сентября 2023, 19:12 Осужденного в США россиянина Клюшина назвали кандидатом на обмен заключенными Адвокат Немцев назвал Клюшина потенциальным кандидатом на обмен Unsplash

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Осужденный в США россиянин Владислав Клюшин может стать кандидатом на обмен заключенными. Об этом ТАСС заявил его адвокат Максим Немцев.

«Он потенциальный кандидат на обмен», — сообщил Немцев.

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Адвокат добавил, что ему ничего не известно о переговорах по этому делу.

Предпринимателя Клюшина арестовали в Швейцарии в марте 2021 года, после чего депортировали в США. Его обвинили в кибермошенничестве. По версии следствия, он торговал ценными бумагами на основе похищенной информации. Бостонский суд приговорил россиянина к девяти годам лишения свободы.

Клюшин не признал себя виновным и отказался выступать на заседании суда. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов отметил, что предприниматель отказался сотрудничать со следствием. По словам дипломата, Клюшин находился в постоянном контакте с семьей и выражал желание поскорее вернуться в Россию.