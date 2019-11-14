Путин предложил странам БРИКС совместно осудить нацизм

Президент России Владимир Путин призвал страны БРИКС — Бразилию, Индию, Китай и ЮАР — выступить с совместным заявлением, осуждающим героизацию нацизма.

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«Как представляется, было бы важно осудить попытки героизации нацистов и их приспешников, а также твердо выступить в поддержку миропорядка, основанного на международном праве и уставе ООН», — приводит РИА «Новости» слова Путина на пленарном заседании БРИКС. Глава Российского государства предложил приурочить это заявление к 75-летию окончания Второй мировой войны и создания Организации Объединенных Наций.

Глава России также заявил о необходимости модернизации стратегии экономического партнерства БРИКС. Ее приняли четыре года назад, поэтому сейчас необходимо решать новые задачи по развитию взаимодействия между странами объединения.

Путин прилетел на саммит БРИКС 13 ноября. Мероприятие проходит в эти дни в столице Бразилии. Российского президента у входа во дворец «Итамарати» встретил глава страны-хозяйки заседания Жаир Болсонару. В 2020 году председательство в БРИКС перейдет к России.