Во время видеоконференции представители 24 стран Евросоюза обратились к США с резкой нотой протеста в связи с разрабатываемыми Вашингтоном новыми санкциями в отношении строительства трубопровода «Северный поток — 2». Они прямо обвинили Соединенные Штаты в нарушении международного права.

Как подчеркнуло немецкое издание Welt, фактически ЕС запретил дальнейшее вмешательство США в строительство газопровода «Северный поток — 2» по Балтийскому морю.

«Мы можем подтвердить, что 12 августа состоялся демарш по американской санкционной политике (на видеоконференции) во время встречи делегации ЕС с американским внешнеполитическим ведомством. В демарше, который прошел в формате видеоконференции, участвовали 24 страны-члена ЕС», — заявили изданию участники заседания.

Наблюдатели отмечают, что несмотря на то, что строительство трубопровода подвергалось критике, европейские страны почти единодушно выступили против вмешательства США. Известно, что к протестной ноте не присоединились только три страны Евросоюза.

Немецкие эксперты считают, что ЕС таким образом хотят защитить от применения санкций «третьими странами» европейские компании, которые ведут законный бизнес. Европейскими партнерами российского проекта стали компании Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall. Они финансируют его на 50%, до 950 миллионов евро каждый. Экстерриториальные санкции рассматриваются в контексте нарушения международного права.

«Европейская политика должна определяться в Европе, а не в третьих странах», — говорится в ноте. Страны ЕС подчеркнули, что всегда открыты для диалога, но он не может проходить на фоне угроз санкций.

Об этом же заявил в середине июля верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель. Он заявил о своем беспокойстве, вызванном санкциями США, направленными против проектов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

На встрече с американским министром иностранных дел Майком Помпео, состоявшейся 11 августа, глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что посторонние государства не могут вмешиваться в дела Евросоюза.