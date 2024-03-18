Мир 18 марта 2024, 17:40 «Острые фобии». Захарова объяснила отказ МИД ФРГ указывать должность Путина Захарова объяснила страхом отказ МИД ФРГ указывать должность Путина в документах Kremlin Pool/Global Look Press

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Отказ МИД Германии указывать должность президента России Владимира Путина в официальных документах объясняется острой фобией. Таким предположением поделилась представитель МИД Мария Захарова в Telegram-канале.

Она напомнила: ее коллега из ФРГ заявил, что якобы министерство в последнее время не ставило перед фамилией Путина какие-либо обозначения. Дипломат провела параллель со сказкой Редьярда Киплинга «Маугли».

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«Красным Цветком Багира называла огонь, потому что ни один зверь в джунглях не назовет огонь его настоящим именем. Все звери смертельно боятся огня и придумывают сотни имен, лишь бы не называть его прямо. Вызывайте врачей на Вердершер Маркт, 1, — провалы в памяти и острые фобии», — написала Захарова.

Перед этим она ответила на заявления Германии о незаконности выборов президента в России. Захарова задалась вопросом, когда в ФРГ планируют сделать избирательную систему по-настоящему демократичной.

В Германии сообщили, что не планируют поздравлять Путина с победой на выборах.