Мир 10 мая 2023, 18:47 Остров с военными укреплениями у границы с Россией выставили на продажу в Финляндии YLE: Финляндия продаст остров Ранкки с военными укреплениями у границы с Россией Unsplash

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Небольшой остров Ранкки с военными укреплениями, находящийся на юго-востоке Финляндии вблизи российской границы, продают за 7,9 миллиона евро. Об этом сообщила общественная телерадиовещательная корпорация YLE.

«Продается бывший военный остров у границы с Россией. Запрашиваемая цена составила почти восемь миллионов евро», — отметили в компании.

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Сейчас пока островом владеет некий Исмо Рятю. Он приобрел территорию около восьми лет назад за 700 тысяч евро.

Рятю надеется продать Ранкки к концу 2023 года. По его словам, в остров вложили много сил и средств. На его территории расположены 100 земельных участков, все они уже зонированы, а здания имеют геотермальное отопление.

Силы обороны Финляндии управляли островом до 2015 года. В апреле стало известно, что власти страны поставили под вопрос договор с Россией о демилитаризации Аландских островов после вступления в Североатлантический альянс. Территория носит демилитаризованный статус с 1856 года.